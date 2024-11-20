Индонезия возобновит работу туристического офиса в России

Индонезия возобновит приостановленную из-за пандемии работу туристического офиса в России. Об этом заявил ТАСС посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Тавареш.

"У нас уже есть прямой рейс, знаете, "Аэрофлот", который летает из Москвы на Бали. И есть тенденция к увеличению числа туристов с обеих сторон, я думаю, этому будут способствовать прямые рейсы, - сказал он. - Вполне уместно, что мы возобновляем работу туристического офиса в России".

В конце августа авиакомпания "Аэрофлот" объявила, что с 17 сентября начнет выполнять прямые рейсы из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия).

Российский турпоток в Индонезию всегда стабильно высокий. За год страну посещают более 100 тыс. туристов из РФ. Благодаря запуску прямых рейсов турпоток может возрасти как минимум в 1,5 раза, отметил в интервью ТАСС директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.