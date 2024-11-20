«Мы были в ужасе». Что не так с отдыхом в Абхазии

Осенняя поездка в Абхазию оставила у петербурженки Анны Михеевой неоднозначные впечатления. Природа и климат региона ей понравились, однако местный сервис вызвал серьезное возмущение.

Как сообщает портал АБН 24, Анна отправилась в отпуск вместе со своими тремя подругами. Одним из мест, которое они решили посетить, стал Новый Афон. Для экскурсии по курорту, где путешественницы надеялись увидеть древний монастырь, они наняли гида, которого нашли через интернет.

Однако поездка оказалась разочаровывающей. Михеева рассказала, что в Новом Афоне они провели всего 25 минут, так как гид подгонял их, заставляя быстрее возвращаться в автобус. После этого их несколько часов везли до «какого-то знаменитого винного погреба на дегустацию». Туристка отметила, что предложенные им напитки были некачественными.

«Мы были в ужасе от всей той кислятины, которую нам предложили. Естественно, организаторы ждали, что мы купим эту кислую отраву», – рассказала россиянка.

Следующим пунктом экскурсионной программы стал обед в кафе. Хотя еда там была вкусной, поведение персонала оставляло желать лучшего. Анна отметила, что официанты смотрели на них так, будто они чем-то их обидели, видимо, тем, что приехали и заставили их работать.

Последней локацией в поездке стала горная деревенька. Путешественниц отвезли на местную ферму, где им пытались навязать «гнилые орехи и несвежие национальные лакомства». Таким образом, поездка оставила у Анны и её подруг негативные воспоминания о сервисе в Абхазии.

Ранее россиянка развеяла мифы о турецких мужчинах, которые активно транслируются в популярных сериалах.