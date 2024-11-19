Туры из Москвы в отели Турции предлагаются дешевле 100 тысяч рублей за двоих

В системах бронирования туроператоров замечены выгодные по цене варианты отдыха в Турции на даты вылетов из Москвы в первых числах декабря.

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В некоторых отелях 5* Анталийского побережья вполне реально уложиться в бюджет до 100 тыс. руб. за неделю на двоих. Например, турпакет в Viking Star Hotel (Кемер) с отправлением из российской столицы 1 декабря обойдется в 90,1 тыс. руб., питание не включено в стоимость. (Здесь и далее указаны цены, актуальные по состоянию на 19:30 19 ноября. – Ред.)

Лишь на 2 тыс. руб. дороже стоит на ту же дату вылета тур в First Class Hotel 5*, расположенный в Аланье в 50 м от моря, – размещение на базе завтраков.

По цене чуть выше 100 тыс. руб. за неделю на двоих доступен отдых в турецких «пятерках» в формате «все включено». Например, тур в Beach Club Doganay 5* предлагается за 102,9 тыс. руб.

113 тыс. руб. будет достаточно, чтобы купить турпакет в Sensitive Premium Resort & Spa 5* (курорт Белек). За эту цену реально забронировать номер economy для двоих, питание all inclusive.

Пакет на «всё включено» в Justiniano Deluxe Resort 5* (Аланья) обойдется в 116,9 тыс. руб.

А тур в Crystal De Luxe Resort & Spa 5* (Кемер) предлагается за 125,8 тыс. руб., концепция – ultimate all inclusive.

За 145 тыс. руб. на двоих можно отдохнуть в декабре в популярном Akka Alinda Hotel 5* (Кемер), за 142 тыс. руб. – в Ic Hotels Santai Family Resort 5* (Белек), за 147 тыс. руб. – в Selectum Family Resort Side 5*.

По завершении высокого туристического сезона те отели на побережье Турции, которые продолжают принимать гостей, переходят на зимние концепции. Часть баров и ресторанов на территории могут быть закрыты, менее активно предлагаются анимационные программы. Погода, как правило, уже не способствует пляжному отдыху, но купаться можно в подогреваемых бассейнах. Для экономных туристов поездки в Турцию в зимнее время – хорошая возможность отдохнуть в популярных отелях по приемлемой стоимости. Чартерные программы из Москвы в Анталью продолжают выполняться, но с гораздо меньшей частотой, чем летом.

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