Путешественники рассказали, чем отличаются женщины разных стран

Преданность семье, забота о близких и открытость партнерству — с одной стороны, и излишняя самоотверженность ради мужчин и неумение себя ценить — с другой. Эти качества, по мнению соотечественников и иностранцев, присущи большинству российских женщин. Чему жительницы США, Европы и Азии могли бы позавидовать, а что россиянкам стоило бы у них перенять — в материале «Ленты.ру».

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Американки предпочитают карьеру, независимость и полуфабрикаты

Женщины в США кардинально отличаются от россиянок и своим отношением к семье и карьере, и в эмоциональном плане. Такой вывод сделал побывавший в этой стране отечественный путешественник, автор тревел-блога «#делайчехочешь».

«Это как будто встречаешь совершенно иной тип женщины, которая живет по своим правилам, четко знает, чего хочет, и готова отстаивать свои права на каждом углу», — Александр, автор тревел-блога «#делайчёхочешь».

Он пояснил, что американки невероятно независимы: они сами покупают дома и машины, инвестируют, водят свои фургоны и живут как хотят.

«Иногда кажется, что эта независимость может перерасти в своеобразную холодность. То есть если ты, парень, хочешь пригласить американку на свидание, будь готов, что она тебе может сказать что-то вроде: "Почему я должна идти? Я уже запланировала вечер для себя"», — добавил путешественник.

В России женщины, по мнению блогера, тоже обладают независимостью, однако, в отличие от жительниц США, они часто выбирают путь «я справлюсь сама, но если ты поможешь, я не против». Их отличают открытость к партнерству и баланс между самостоятельностью и желанием построить что-то вместе.

Кроме того, Александр рассказал, что большинство американок относится к семейной жизни спокойно и предпочитает строить карьеру.

«Работать до посинения — это практически спортивная дисциплина в США, и многие женщины активно соревнуются на этом поле. Карьера часто на первом месте, а все остальное — когда-нибудь потом, если успеется», — удивился он.

Российские же девушки, как считает автор, чаще стремятся к семейной жизни. И даже те, кто выбрал карьеру, «часто продолжают мечтать о гармонии в доме, где тепло и уютно».

Еще одно важное отличие американок и россиянок состоит в том, что первые не стесняются быть эмоциональными и открыто выражать свое недовольство.

«Российская женщина может промолчать, но ее взгляд или тон все скажет за нее. Американские женщины, напротив, с этим делом не церемонятся — если что-то не так, об этом сразу узнает весь мир», — предупредил блогер.

Другая российская путешественница, Марина Ершова, заметила, что многие девушки в США «движутся по жизни словно на автопилоте»: они вырастают в среде, где для них многое уже решено и можно и не особо стараться.

«Есть машина, есть работа, есть Netflix вечером, замороженная еда в холодильнике, лазанья, пицца, макароны с сыром, наггетсы, сладкие йогурты, и в общем-то для многих этого достаточно. Ничего готовить не нужно, потому что они вообще у плиты никогда не стояли», — Марина Ершова, российская тревел-блогерша.

Российские женщины, с ее точки зрения, привыкли добиваться всего сами — будь то карьера, образование или даже простое поддержание отношений.

«Они не ждут, что жизнь принесет все на блюдечке — наоборот, наши женщины умеют быть матерями-одиночками. Как показывает практика, им сложно, но никто из них не жалуется», — заключила Ершова.

Она также сделала вывод, что у американок нет никакого стремления к развитию и «внутреннему росту», и они зарабатывают деньги только для поддержания своего комфорта, а не чтобы «выйти за рамки».

Другая черта жительниц США, на которую обратила внимание россиянка, — любовь к вкусной еде.

«Американки не тратят деньги на дорогую косметику, не инвестируют в себя так, как привыкли делать русские девушки. Вкусная еда для них — вот это приоритет. Они с удовольствием покупают полуфабрикаты, готовую еду, и очень редко думают о том, как это влияет на их внешний вид и здоровье», — заметила она, добавив, что в США женщины редко сидят на диетах, не гонятся за трендами моды и абсолютно не задумываются о том, как выглядят их наряды. «Им комфортно в том, что они носят и что хорошо скрывает недостатки в заплывшем теле», — пояснила автор блога.

Европейки заводят собак вместо детей и сами знакомятся с мужчинами

Женщины в Европе тоже сильно отличаются от наших соотечественниц и по менталитету, и по привычкам, и по внешним признакам. Побывавшая во многих западных странах российская тревел-блогерша Елена отметила, что они часто «гордятся тем, чего у нас в России девушки стыдятся».

Например, по ее словам, европейки совсем не стесняются лишнего веса и целлюлита, а, наоборот, принимают себя со всеми недостатками.

«Наши женщины стыдятся быть слишком большими, и это нормально, вместо того чтобы оголять свое неидеальное тело, как делают европейки, россиянки всегда стремятся избавиться от лишних килограммов, посещая спортзалы, придерживаясь различных диет, некоторые даже прибегают к пластике», — Елена, автор тревел-блога «Лайк Трэвел Путешествия».

Россиянка также удивилась пристрастию европеек к курению на улицах и вульгарным и вызывающим нарядам.

«Ни в коем случае никого не осуждаю, а всего лишь сравниваю наши культуры и менталитет. В России это стыд и срам, а вот в Европе вполне себе нормально», — пояснила она.

Путешественница также удивилась, что в Европе женщины привыкли проявлять инициативу в отношениях и знакомиться первыми с мужчинами в заведениях. Россиянки же, по ее мнению, стыдятся «бегать» за противоположным полом, полагая, что их должны добиваться.

Кроме того, Елена обратила внимание, что в некоторых западных странах появился новый тренд: жить с мужчиной и иметь от него детей, но официально не расписываться. Блогерша рассказала, что таким образом они могут получать специальные повышенные пособия по уходу за ребенком.

А во Франции и Италии многие женщины и вовсе заводят собак вместо детей и относятся к ним соответствующе: наряжают, заплетают интересные прически и возят в колясках.

«Выглядит, конечно, мило, но наши женщины себе такое не позволяют — общество не то. У нас рожают детей, да и собак заводят не вместо них, а вместе с ними как правило», — заключила автор блога.

Турчанки уверены в своей неотразимости и редко выходят в свет без мужа

Несмотря на стереотип о том, что турецкие мужчины предпочитают славянок, согласно статистике, в 2023 году в этой стране с иностранками вступили в брак лишь чуть более пяти процентов местных жителей. Российская тревел-блогерша Наталья, наблюдая за девушками и женщинами в Стамбуле, выделила несколько их особенностей, которые, с ее точки зрения, делают их в глазах турецких мужчин более привлекательными.

«Турчанки вообще поражают уверенностью в собственной неотразимости, но у жительниц Стамбула в этом отношении планка намного выше, чем в целом по стране. Это видно по походке, взгляду, манере носить вещи», — Наталья, автор тревел-блога «Одна в чужом городе».

Кроме того, россиянка заметила, что турчанки совсем не стесняются лишнего веса, считая его наличие скорее своим достоинством, чем недостатком, следуют модным трендам, а также ценят дружбу и семейные связи.

«Стамбульчанки выходят "в свет" по большей части с кем-то. Если это не партнер или муж, то компанию им составляют подруги или родственницы», — поделилась Наталья.

Другая российская тревел-блогерша удивилась умению турчанок организовывать обеденный стол даже на полу.

«Вообще в Турции, как и в России, чаще всего едят за столом, но если на праздник пришло слишком много гостей или родственников, то турчанки не стесняются постелить скатерть на пол и назвать это изобретение столом. При этом все приглашенные садятся на пол или на подушки, а тарелки держат в руках», — поразилась она.

Китаянки выбирают мужа побогаче и отбирают у него все деньги

В результате гендерного дисбаланса, из-за которого на протяжении многих лет в Китае женщин было меньше, чем мужчин, многие жительницы Поднебесной стали очень привередливыми и выбирают только самых богатых и успешных женихов.

Автор тревел-блога «Тут вам не там», которая несколько лет жила в Китае, рассказала, что в этой стране к браку относятся как к сделке.

«Китаянкам не понять широту русской души и самоотверженность некоторых женщин, которые за любимым пойдут куда угодно, будут и в шалаше жить», — российская путешественница, автор тревел-блога «Тут вам не там».

Один знакомый китаец признался ей, что в его родном городе Цзянсу жених должен предоставить невесте около 100-200 тысяч юаней (примерно от 1,2 до 2,5 миллиона рублей) в качестве подарка на помолвку. Помимо этого, ему нужно иметь дом и машину. Квартира должна быть с двумя спальнями и площадью около 90-100 квадратных метров.

Более того, китайские жены обычно забирают у мужей большую часть зарплаты и сами распоряжаются семейным бюджетом.

«Некоторые китайцы шутили: "Если я хорошо себя веду, то мне дадут из тех денег, что я заработал, часть на карманные расходы"», — поделилась автор.

Россиянка также добавила, что многие молодые китаянки ведут себя со вторыми половинками довольно властно: закатывают истерики на улице, заставляют их носить свои крошечные сумочки и просят завязать шнурки в общественных местах.

По мнению европеек, россиянки совсем себя не ценят и терпят неудобства ради мужчин

Побывавшая в России немка по имени Мари сильно удивилась привычкам русских женщин. Например, прибираться в квартире самой вместо того, чтобы разделить эту обязанность с мужем, и готовить еду перед его приходом с работы.

«А зачем тебе его кормить? У вас что, мужчины не умеют готовить? Герман (так зовут ее мужа) часто готовит сам, если я занята. Или мы делаем это по очереди. А я тебе как не позвоню, ты все время у плиты, совсем себя не бережешь», — процитировала знакомую немку российская тревел-блогерша.

Иностранка сделала вывод, что главный минус российских женщин в том, что они совсем себя не ценят.

«Вы, русские девушки, красивые и умные, хозяйственные. И очень много трудитесь. Но почему вы себя совсем не цените? Это ваш главный минус — вы себя недооцениваете и обесцениваете, потому что все взваливаете на себя: тяжелые сумки, хлопоты по дому, заботы о ребенке. А кто позаботится о вас?» — задала вопрос подруге Мари.

Еще одна европейка, испанка Марта, которая провела летний отпуск в Сочи, резюмировала: может быть, в России женщины и самые красивые, но не самые умные.

«Зацикленность некоторых из них на отношениях с мужчинами меня огорчает. А готовность терпеть боль, будь то ношение неудобной обуви на шпильке в 12 сантиметров или отказ от карьеры лишь потому, что это задевает чье-то эго, мне абсолютно непонятны», — Марта, испанская туристка.

У европейских мужчин взгляд на россиянок иной. Многих из них восхищает их умение создавать уют и тепло в доме, а также забота и преданность семье.