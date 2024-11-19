Туры в Турцию на Новый год продаются на четверть дороже, чем летом

Новогодние туры в Турцию в некоторые популярные отели сейчас предлагаются по более высоким ценам, чем летом и в начале осени.

«В среднем прайсы поднялись на 20–25% в связи с ростом курса валют и просто потому, что нет скидок за раннее бронирование», – сообщили редакции TourDom.ru турагенты.

Это подтверждают и данные агрегаторов. Тур на двоих на неделю с вылетом из Москвы 28 декабря в Susesi Luxury Resort стал доступнее на 21%. В начале сентября он предлагался за 280 тыс. руб., сейчас его можно забронировать за 340 тыс.

В сентябре тур на Новый год с проживанием в Titanic Deluxe Golf Belek стоил 270 тыс. руб., теперь цена поднялась на 26%, до 340 тыс.

Подорожал новогодний отдых и в премиальных отелях. С конца августа по сегодняшний день стоимость недельного турпакета с размещением в Rixos Premium Belek и вылетом из Москвы 28 декабря выросла на четверть, с 400 до 495 тыс. руб.

Тур в Cullinan Golf & Resort Belek на Новый год стал дороже почти на треть – цена увеличилась с 632 тыс. в начале августа, до 815 тыс.

Неслучайно многие туристы, желающие отдохнуть на Новый год в определенном отеле и не переплатить при этом, заказывают туры заранее.