Туристка улетела в ОАЭ, несмотря на загранпаспорт с истекающим сроком действия

В прошедшие выходные туристке удалось вылететь из Москвы в ОАЭ с загранпаспортом, срок действия которого истекает через 2 месяца, 15 января. Об этом сообщила турагент, отправившая женщину на отдых.

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«У меня произошел странный случай, просто чудо», – написала она в соцсетях.

Туристка купила билеты на рейсы авиакомпании Etihad из Москвы в Абу-Даби и обратно. Турагент пояснила, что она оформила клиентке визу в ОАЭ на ее второй паспорт – таджикский, именно из-за короткого срока годности загранника. «Боялась, что туристку с таким загранпаспортом вообще не впустят в Эмираты». Но виза не понадобилась.

С собой у женщины были оба документа. В Шереметьево запросили российский загранпаспорт: «Пограничники его унесли, потом вернули, и она благополучно улетела. По этому же документу клиентку пропустили и в аэропорту Абу-Даби». Прибыв на курорт, туристка написала турагенту: зря только деньги потратила на визу, в ОАЭ и так пускают.

Оказывается, случай не единичный. Обсуждая ситуацию, еще одна туристка привела пример из личного опыта пересечения границы с ОАЭ. «Я тоже так вылетала: до окончания срока годности оставалось менее 2 месяцев. Сотрудники аэропорта совещались, потом вернули загранник и пожелали доброго пути».

Возможно, здесь сыграл роль человеческий фактор, предполагают турагенты. Но в следующий раз может не повезти, и туриста с подобным документом не пропустят через границу. Поэтому перед поездкой лучше все-таки проверить срок действия загранника.

Что касается россиянина, имеющего двойное гражданство, то в соответствии с ФЗ-138 «О гражданстве Российской Федерации», он рассматривается как гражданин РФ. Поэтому выезд и въезд в Россию для него возможен только по загранпаспорту. По правилам для поездки в ОАЭ нужен загран, который будет действовать еще 6 месяцев с момента въезда, а также медицинская страховка.

Ранее TourDom.ru писал, что Генконсульство РФ в Дубае рекомендовало туристам, вылетающим из ОАЭ, не брать у посторонних посылки для перевозки в Россию, в том числе дубайский шоколад. В коробках со сладостями могут находиться предметы, запрещенные к провозу через границу.