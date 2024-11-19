Туроператор не подтвердил информацию о массовой отмене туров в Абхазию

В туроператорской компании Библио-Глобус прокомментировали «ТурДому» информацию о массовой отмене туров в Абхазию, которая появилась в федеральных СМИ со ссылкой на Ассоциацию туроператоров (АТОР). Количество туристов, аннулировавших брони после рекомендации МИД воздержаться от поездок, в Библио-Глобусе назвали незначительным. «Большую часть таких туристов мы успешно перенаправляем в Сочи», – рассказала заместитель генерального директора БГ Ирина Костенко.

© tourdom.ru

По ее словам, россияне в целом не отказываются от своих планов на отдых в Абхазии, компания продолжает бронирования туров и отелей, а также проводит экскурсии.

«Библио-Глобус следит за ситуацией и оказывает поддержку туристам, которые находятся сейчас на отдыхе в Абхазии».

Еще в одной туроператорской компании согласились прокомментировать ситуацию без ссылок. Аннуляций на ближайшие даты и на Новый год действительно очень мало, а вот на лето 2025 года некоторые туристы поменяли свои планы. Но если смотреть по объему продаж, то максимален он именно на новогодние даты, а на следующее лето броней еще очень мало, так как время для активных продаж еще не пришло.

«Мне непонятна острая реакция некоторых туристов на рекомендацию МИД, так как волнения в Абхазии случаются не впервые и длятся несколько дней. Думаю, что и в этот раз ситуация скоро нормализуется, но, следуя рекомендациям, мы остановили продажи», – сказал нам директор этого туроператора.

В сочинской компании «Аэлита» согласны с этим мнением.

«В Сухуме неспокойно уже неделю, но это не первая такая ситуация. Однако на всякий случай мы приостановили продажу экскурсий и новогодних туров. Посмотрим, как будут развиваться события», – прокомментировала Александра Сердюченко.

Она обратила внимание, что сегодня парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании. Таким образом, требования протестующих выполнены, и, как пишут в пабликах, «все разошлись пить чачу».

Ранее мы писали, что в 2023 году Библио-Глобус отправил в Абхазию 120 тыс. туристов и был отмечен наградой Министерства туризма как крупнейший по объемам туроператор.