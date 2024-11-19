В Казани спрос на зарубежные туры на новогодних каникулах вырос в четыре раза

В этом году спрос на туры с вылетом из Казани и заездами в период новогодних праздников в четыре раза превысил прошлогодние показатели.

Об этом сообщает ГТРК Татарстан со ссылкой на сервис «Слетать.ру».

В топ направлений для отдыха с вылетом из Казани вошли ОАЭ с 36% от общего объёма продаж, Египет (28%), Россия (20%), Таиланд (8%) и Азербайджан (4%).

Топ-5 направлений по внутреннему туризму составили Краснодарский край с долей в 46,7%, Кавказские Минеральные Воды и Калининградская область (по 10,8%), Санкт-Петербург (8,7%) и Москва (6,5%).

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН назвал популярные зарубежные направления на Новый год. По его словам, россияне выбирают Китай, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы и Сейшелы.