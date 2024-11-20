Отдых на болоте: почему туристов манит белорусская трясина?

В Беларуси любители активного отдыха отправляются в Ельню – на знаменитые болота. В поисках новых ощущений туда едут и россияне. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева испытала маршрут.

В Ельнский заказник съезжаются туристы со всей страны. Не пугает ни ноябрьский холод, ни ветер с дождем.

«Какая-то текучка, личные какие-то дела и все не получалось. Вот поэтому затянули до такой поздней осени. Хотя в этом есть какое-то преимущество», – отметил турист Генрих.

Максим Довгун переехал сюда семь лет назад. С местом знакомился постепенно: изучал ритмы жизни местной фауны и флоры. Теперь своими знаниями делится с туристами.

Мох сфагнум – золото Ельнского болота. В местах, где он растет, вода такая чистая, что ее можно пить! А пройдя несколько шагов в сторону, можно найти и полезный перекус.

На Ельне самые большие запасы клюквы в стране. Прямо под ногами разбросаны красные ягоды. Ешь, сколько захочешь.

Стандартный маршрут – 3,5 километра вглубь болота. В теплую погоду любители экстрима ходят прямо по трясине. Так километр ощущается как три. Но сегодня тропа обзорная, безопасная для любого возраста и уровня подготовки.

В топях важно не только смотреть под ноги, но и следить за самочувствием. Доказано, что один гектар болота очищает в 15 раз больше воздуха, чем лес. Поэтому его и называют «легкими Европы». Но свежий воздух – не все, чем привлекают туристов болота. Сюда едут за тишиной и уединением.

«Это природа, это ощущение себя в гармонии с самим собой. И тогда приходят новые мысли, новые ощущения. Это непременно ведет к пониманию, как минимум того, кто ты и зачем сюда пришел», – признался турист Владимир Хахлун.

Стоимость дня болотного отдыха – 170 белорусских рублей. В российских рублях – около пяти тысяч. Сами россияне – тоже частые гости на Ельне.