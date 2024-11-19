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Посольство Японии упростило подачу документов на туристическую визу для россиян

Японское посольство в Москве упростило процедуру подачи документов на туристическую визу для граждан РФ. Как следует из перечня документов на сайте диппредставительства, посольство больше не требует от заявителей оплаченной брони отелей.

Посольство Японии упростило подачу документов на туристическую визу для россиян
© globallookpress.com

Этот пункт с требованием предоставить подтверждение брони и оплаты отеля удален из перечня, однако на сайте Генерального консульства Японии в РФ он пока остался без изменений.

В перечень необходимых также входят документы, подтверждающие занятость и возможность оплатить поездку, загранпаспорт, копия внутреннего паспорта, подтверждение бронирования авиабилета и визовая анкета.

Как сказано на сайте японского диппредставительства, гражданам РФ необходимо заблаговременно получить визу в посольстве или генконсульстве, в ведении которого находится район проживания заявителя. При отсутствии замечаний к заявлению виза выдается на четвертый рабочий день после представления всех необходимых документов.

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