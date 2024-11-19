Посольство Японии упростило подачу документов на туристическую визу для россиян

Японское посольство в Москве упростило процедуру подачи документов на туристическую визу для граждан РФ. Как следует из перечня документов на сайте диппредставительства, посольство больше не требует от заявителей оплаченной брони отелей.

Этот пункт с требованием предоставить подтверждение брони и оплаты отеля удален из перечня, однако на сайте Генерального консульства Японии в РФ он пока остался без изменений.

В перечень необходимых также входят документы, подтверждающие занятость и возможность оплатить поездку, загранпаспорт, копия внутреннего паспорта, подтверждение бронирования авиабилета и визовая анкета.

Как сказано на сайте японского диппредставительства, гражданам РФ необходимо заблаговременно получить визу в посольстве или генконсульстве, в ведении которого находится район проживания заявителя. При отсутствии замечаний к заявлению виза выдается на четвертый рабочий день после представления всех необходимых документов.