Знак «меньше» в загранпаспорте не дал туристам улететь в Таиланд

Семья из Благовещенска не смогла отдохнуть в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте ребенка. Вместо буквы М в графе пола был указан знак «<». В итоге туристы решили обратиться в суд и взыскать с отдела полиции, отвечавшего за выдачу документа, деньги за сорванный отпуск.

Уточняется, что истец в мае приобрела путевку в Таиланд на себя, мужа и малолетнего сына. Обошелся тур почти в 202 тыс. руб. Но в день вылета из Хабаровска выяснилось, что в документы ребенка закралась ошибка.

«Паспорт сына, удостоверяющий личность гражданина РФ, оказался непригоден для использования. На странице с персональными данными владельца был заменен символ “М” на “<”. Из-за этой ошибки документ признали недействительным», – сообщили в пресс-службе суда.

Отметим, что обычно в таком случае туристы сразу идут в суд. Но в этот раз благовещенцы сначала обратились в турагентство, где приобретался тур. Туроператор вернул половину стоимости путевок – почти 101 тыс. руб. Оставшуюся часть суммы за тур – 100 тыс. руб., плюс расходы на билеты и гостиницу, а также компенсацию морального вреда – 100 тыс. руб. истцы потребовали взыскать уже с МВД.

В итоге суд встал на сторону туристов и постановил выплатить 119 тыс. руб. в качестве компенсации за тур и сопутствующие расходы, но моральные страдания оценил всего в 20 тыс. руб.