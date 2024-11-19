В Египте туристы возмутились строительными работами на пирамиде Хеопса

В египетских соцсетях завирусился ролик, на котором какие-то люди в спецодежде с помощью кувалды и зубила разбивали камни, из которых сложена пирамида Хеопса в Гизе. Все происходило на глазах туристов. В комментариях пользователи возмутились таким варварским отношением, которое приводит к разрушению памятника, который насчитывает 4,5 тыс. лет и привлекает путешественников со всего мира в Египет.

С успокаивающим заявлением выступило Министерство туризма и древностей. Чиновники объяснили происходящее тем, что рабочие 17 ноября меняли электропроводку в рамках реконструкции системы освещения Великой пирамиды. На видео попал тот момент, когда удаляли старый цементный слой, удерживавший кабель. По заверению министерства, ни один исторический камень не пострадал.

Однако такая информация только подлила масла в огонь. В гневных отзывах раскритиковали как сам факт проведения работ, так и то, что проводились они явно без учета ценности археологического наследия страны. Некоторые назвали безумным решение уложить кабель и зацементировать его в теле пирамиды два десятка лет назад, а теперь столь же варварским способом его менять.

Другие задали вопрос, кто может гарантировать безопасное обращение с национальным достоянием, если у подрядчика подобные орудия труда. И добавили, что такие мероприятия должны сопровождаться обнародованием проекта, приглашением реставраторов и присутствием инспекционного надзора.

Комментаторы также отметили, что столь позорный для туристического имиджа Египта инцидент произошел в присутствии туристов, недоуменно наблюдавших за происходящим. И захотели узнать, будет ли кто из чиновников привлечен к ответственности по этому поводу.

Ранее TourDom.ru писал, что бесстрашная собака стала звездой интернета, побывав на самой высокой из пирамид в Гизе и бесстрашно спустившись по крутому склону. А одна из туристических компаний даже включила знакомство и обед с четвероногой знаменитостью в свою программу.