Блогер побывала в Канаде и раскритиковала местных женщин

Россиянка побывала в Канаде и описала местных женщин словами «совсем грустно смотреть»
Российская путешественница Марина Ершова побывала в Канаде и рассказала, чем ее удивили местные женщины. Свои наблюдения она описала в личном блоге на платформе «Дзен».
По словам автора, в этой стране немного красавиц.
«У многих канадок никакой фигуры, лица часто выглядят уставшими, без косметики на них совсем грустно смотреть, а одежда размера "L" только подчеркивает недостатки», — отметила она.
Ершова добавила, что однажды ради эксперимента специально искала симпатичных, по ее мнению, женщин в торговом центре, но ей встретилась только пара молодых индианок.
«В супермаркете вообще порой хочется зажмуриться от этих "местных красоток"», — заключила Ершова.
Ранее другая туристка из Австралии рассказала, что в путешествии мечты по Канаде ее ждал «настоящий ад». Она попала в аварию с грузовиком и оказалась зажата в собственном автомобиле.