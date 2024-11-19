Турист побывал в Германии и раскрыл размер местной пенсии

Российский путешественник побывал в Германии и раскрыл размер пенсии местных жителей. Своими наблюдениями он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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По словам автора, в среднем немецким пенсионерам выплачивают 1,5 тысячи евро в месяц (159 тысяч рублей), однако после вычета сборов сумма оказывается меньше. Так, блогер посчитал, что на коммунальные платежи, продукты и налоги у пожилых немцев уходит в среднем тысяча евро (105 тысяч рублей) в месяц.

«Некоторые профессии подразумевают еще более высокие пенсии в старости. Например, бывшие инженеры горной промышленности или силовики получают пенсии до 2,5 тысячи евро (265 тысяч рублей) в месяц», — добавил он.

Другая путешественница из России описала жизнь пенсионеров в Германии словами «хочу так же». Она обратила внимание, что немцы много путешествуют и не экономят в старости.