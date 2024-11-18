Визовый центр Испании наладил работу системы видеоподтверждений

Визовому центру Испании все-таки удалось заставить работать более-менее корректно новую систему видеоподтверждения личности заявителей. Об этом сообщают в визовых агентствах. Эта процедура была добавлена на прошлой неделе. Из-за некорректной работы запись на подачу документов была практически невозможна.

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Онлайн-система распределения слотов испытывала регулярные сбои. Сначала техническим специалистам удалось нормализовать работу записи для заявителей в Москве и Петербурге. Теперь видеоподтверждение заработало и в регионах. Тем не менее сбои, судя по отзывам, еще бывают, но они не носят тотального характера, как раньше.

Те, у кого все-таки не получится пройти новый этап записи, может воспользоваться услугами VIP-подачи и прайм-таймом. Теперь они стали доступны в регионах. Первая стоит 8000 руб., вторая – 5000. Правда, чаще всего туристы, уплатив дополнительную сумму, подают документы также в общем зале.

Ранее TourDom.ru писал, что испанцы заинтересовались трудовыми книжками туристов, оформляющих шенген.