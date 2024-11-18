Протесты в Абхазии не отразились на туристических планах нижегородцев

Недавние протесты в Абхазии, вызванные попытками властей ратифицировать инвестиционный договор с Россией, не повлияли на планы нижегородцев относительно летнего отдыха в этой стране.

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Приведшие к беспорядкам у правительственных зданий действия вызвали конфликт с оппозицией, который пока не могут урегулировать власти страны.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) зафиксировала общее снижение интереса российских туристов к Абхазии, в Нижегородской области ситуация иная.

Менеджер по туризму Александра Коромыслова из турагентства «Сорвемся.ру» сообщила об отсутствии отмен уже приобретенных туров. Количество проданных путевок пока невелико (около 15), но это не отражает всей картины, поскольку значительная часть туристов предпочитает самостоятельные поездки, минуя услуги турагентств.

Руководитель агентства «Роза ветров — НН» сообщила в беседе с NewsNN, что таким образом планы нижегородцев на летний отдых пока остаются неизменными. Это может свидетельствовать о незначительном влиянии событий в Абхазии на решения нижегородских туристов, или о том, что информация о протестах не повлияла на их планы.

Протестующие в Сухуме возвращают технику Министерству обороны Абхазии, стоящую у правительственного комплекса.