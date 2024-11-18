В АТОР заявили о спокойной обстановке на курортах Абхазии

Обстановка на курортах Абхазии спокойная, случаев досрочного прекращения россиянами отдыха нет. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Досрочных выездов нет, поскольку основные курорты для россиян - Гагра и Пицунда - довольно далеко от Сухума. Ситуация в курортных местах спокойная. Туристы могут свободно покинуть свои отели, выехать в Россию. Дороги свободны", - сказал он.

По словам эксперта, туроператоры начали фиксировать отмены туров в Абхазию. Их количество выросло примерно на 20% по сравнению с обычными показателями.

"Туристам требуется время, обычно пять-семь дней, для изменения своих планов. Ждем массовую реакцию ближе к концу недели", - объяснил он.

Часть туристов откажется от поездок в страну, следуя рекомендациям МИД, сказал Ромашкин. Он отметил, что туроператоры приостанавливают или уже остановили продажи новых туров в Абхазию, новых бронирований нет.