Получить японскую визу стало проще

Туристам, желающим посетить Японию, облегчили жизнь – им больше не нужно оплачивать отель перед подачей документов на визу. Требование убрали на сайте посольства Страны восходящего солнца в Москве. И, как заверяют туристы, в реальности ваучеры на проживание с сегодняшнего дня действительно не спрашивают.

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Однако перед подачей документов на визу туристам все равно нужно построить свой маршрут. План поездки необходимо подавать вместе с документами. Консулы могут поинтересоваться у заявителя в личной беседе, где именно он планирует остановиться во время визита в страну. Если в ответ услышат молчание, то это может показаться как минимум странным.

Заявителям в консульстве Японии в Санкт-Петербурге пока что сложнее – там все по-старому. Сюда нужно обязательно приходить с подтверждением оплаченных броней. С чем связаны разные подходы в дипмиссии одной страны, не уточняется.

Ранее TourDom.ru писал, что в Японии удвоилось количество российских туристов, а за легкой в получении визой выстраиваются очереди.