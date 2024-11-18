Россияне начали отменять туры в Абхазию на лето

Аннуляции туров в Абхазию выросли 15-17 ноября до трех раз по сравнению с аналогичным периодом неделей ранее, причем у отдельных компаний до 95% отмен приходится на летние поездки. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В одной из крупных туроператорских компаний сообщили, что объем аннуляций туров по направлению значительно превышает стандартные показатели и 15-17 ноября вырос в три раза в сравнении с аналогичными днями неделей ранее. Причем у отдельных компаний до 95% отмен - именно на летний период", - говорится в сообщении.

По данным крупных туристических компаний, на отдых в Абхазию будущим летом могли бы отправиться до 1,6 млн туристов из России, что на 6-7% превысило бы результаты прошедшего высокого сезона. Однако беспорядки и политическая нестабильность в стране заставляют туристов пересматривать долгосрочные планы. На данный момент отдых в Абхазии на лето уже запланировали порядка 100-120 тыс. человек.

"В отношении туров на Новый год ситуация пока другая - ни в одной из опрошенных компаний пока не сказали о значительном росте объема аннуляций. На период с 26 декабря по 10 января, по предварительным оценкам, продано до 80% всех путевок. Ожидаемый турпоток в Абхазию на эти даты - 60-70 тыс. человек, включая организованных и самостоятельных путешественников", - рассказали в ассоциации.

Есть аннуляции и на ближайший период, но их масштабы не так заметны, добавили в АТОР.