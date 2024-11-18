Российские туристы стали чаще выбирать зарубежные направления

Спрос этой осенью вырос на 38% по сравнению с прошлым годом.

© РИА Новости

Это данные сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», передают «Известия». Особенно увеличилась популярность стран Азии и ближнего зарубежья.

Двукратный рост фиксируют среди таких направлений как Япония, Вьетнам, Индонезия, Грузия. В Казахстане прирост достиг 97%. Далее в списке — Южная Корея, Черногория, Узбекистан, Китай и Венгрия.

По данным сервиса, интерес у россиян к путешествиям по стране также сохраняется. Лидерами по турпотоку стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград и Нижний Новгород.