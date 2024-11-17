Туристы в Абхазии могут остаться без света

Туристы в Абхазии могут столкнуться с отсутствием электроэнергии. О вероятности серьезных перебоев в подаче тока на фоне действий оппозиции заявил президент страны Аслан Бжания. По его словам, уже сегодня электричество отключалось на 4 часа, а завтра проблема может усугубиться. Как утверждает министр энергетики республики, у Абхазии заканчивается объем оплаченного перетока электроэнергии.

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Тем временем активисты оппозиции продолжают удерживать правительственные здания с пятницы. Они уже демонтируют забор вокруг парламента. Завтра орган может собраться на внеочередное заседание, дабы обсудить вопросы, связанные с политическим кризисом в стране.

По оценкам, на момент пятничных волнений в республике находилось порядка 8 тыс. туристов. Судя по сообщениям в соцсетях, большинство из них не торопится отказываться от отдыха, находясь в Гагре и Пицунде, в отдалении от Сухума, который принял на себя весь удар.

Ранее TourDom.ru писал, что МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию, а Минэкономразвития призвало российский турбизнес отменять туры без штрафных

санкций. Однако, по мнению юристов, отдыхающие могут не получить полный возврат.