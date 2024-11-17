Тревел-блогерша побывала в Сербии и раскрыла отношение местных к россиянам

Российская путешественница Саша Коновалова побывала в Сербии и раскрыла истинное отношение местных жителей к соотечественникам. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации призналась, что в столице этой европейской страны Белграде у нее не раз возникало чувство, что она находится в России. По ее словам, многие указатели и меню в ресторанах там переведены на русский язык. Кроме того, на улицах Сербии блогерша гораздо чаще видела флаги России, чем Евросоюза.

Коновалова рассказала, что за две недели путешествия по этой балканской стране она не раз общалась с местными жителями, и абсолютно все собеседники говорили ей, что русских там ждут.

«В Сербии нет и намека на ту Европу, где нам не рады. Наоборот, тут чувствуешь себя как дома», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла размер трат во время поездки по Сербии. По ее словам, проживание в районе Старого города Белграда обошлось ей в 80 тысяч рублей на двоих с завтраками.