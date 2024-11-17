Названы самые популярные у россиян страны для отдыха

По итогам трех кварталов 2024 года туристический поток из России демонстрирует значительный рост, превышая показатели прошлого года на 20%. По данным Пограничной службы ФСБ России, за период с января по сентябрь за границу с туристическими целями выехало 10 603 488 россиян. Однако география поездок оказалась довольно концентрированной.

Абсолютным лидером по числу российских туристов ожидаемо стала Турция, принявшая за три квартала 5 098 452 человека. Это составляет около 45% от общего числа выездных поездок россиян. Привлекательность Турции объясняется относительно невысокой стоимостью путевок, развитой туристической инфраструктурой, разнообразием курортов (от пляжных до исторических и культурных), а также доступностью прямых авиарейсов из многих российских городов. И, конечно, наличием услуги «все включено» в большинстве отелей.

На втором месте оказался Китай с 1 361 020 российскими туристами. Этот рост посещаемости связан, вероятно, со смягчением ковидных ограничений и возросшим интересом к восточной культуре и экзотическим путешествиям. Китай предлагает богатейшее культурное наследие, современные мегаполисы, уникальную природу и вкусную национальную кухню.

ОАЭ замыкают тройку лидеров с 1 345 098 посещениями. Роскошь, современная инфраструктура, пляжи, шопинг и развлекательные центры — это то, что привлекает россиян в Объединенных Арабских Эмиратах. Дубай, Абу-Даби и другие эмираты предлагают роскошный отдых на любой вкус и кошелек.

В топ−10 также вошли Абхазия (благодаря близости, относительной доступности и уникальной природой); Египет (классическое направление для пляжного отдыха, богатое историей и культурой); Таиланд (еще одно классическое для россиян направление); Куба (одно из немногих мест на Карибах с прямыми перелетами из России); Шри-Ланка (остров, ставший безумно популярным у россиян в последние пару лет) и, конечно, Мальдивы — райские острова с белоснежными пляжами, бирюзовой водой и роскошными отелями для тех, кто ценит уединенный и комфортабельный отдых.