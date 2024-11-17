У россиян изменились туристические предпочтения

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), число туристов в Армении упало до 250 900 человек, что на 25,5% меньше, чем в прошлом году.

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Причиной снижения привлекательности Армении стало восстановление прямых авиарейсов в другие регионы, что уменьшило ее роль как транзитного пункта.

В то же время, Грузия привлекла внимание россиян, увеличив число туристов на 447,8% до 184 600 человек благодаря возобновлению прямого авиасообщения в мае 2023 года.

Несмотря на изменения, обе страны остаются среди десяти самых популярных направлений для российских туристов.

В январе-сентябре 2024 года россияне совершили 8,7 млн поездок за границу, что на 23,2% больше по сравнению с прошлым годом, но все еще на 61% меньше показателей до пандемии.

Ранее туристы назвали лучшую страну для приключенческого туризма.

Также сообщалось, что китайцы массово устремились в Россию.