Названо число отдыхающих в Абхазии россиян

Свыше 95% отдыхающих выбирают курорты Гагры и Пицунды, находящиеся на удалении от столицы республики. Туристы продолжают свой отдых в обычном режиме, при этом при необходимости они могут беспрепятственно покинуть страну.

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АТОР отмечает, что на данный момент нет признаков массового желания российских отдыхающих досрочно завершить отпуск в Абхазии.

Напомним, что 15 ноября протестующие в Абхазии начали скандировать у здания парламента «Россия». Также оппозиция заявила об отсутствии антироссийских настроений в стране.