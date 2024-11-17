В Ереване прошел Международный фестиваль медиа-арт

Три десятка экспозиций и 70 участников из более десяти стран. В Ереване состоялось открытие XVI Международного фестиваля медиа-арт, передает телеканал «МИР 24».

Тема этого года – «Хранилище эмоций». Многие работы – о роли воспоминаний в жизни человека. Как объясняют организаторы, цель фестиваля – создание платформы, которая поможет исследовать визуальные языки искусства, современные медиа и их технологии. Это совместная работа художников, инженеров, программистов, медиа-активистов и теоретиков. Фестиваль посвящен наследию режиссера, композитора-экспериментатора, фотографа и художника Фила Ниблока.

«Наша лаборатория была организована в 2007 году художниками, которые решили, что технологии постепенно начинают захватывать мир и художников нужно познакомить с этими технологиями и узнать у них, интересно ли им сотрудничать с новыми медиа», – сообщила куратор фестиваля Елена Губанова.

Фестиваль три последних года проводят в Ереване. Проходит он на нескольких площадках столицы Армении.