Спрос на туры в ОАЭ выросли

Спрос россиян на новогодние туры в Объединенные Арабские Эмираты вырос на 15-20% по сравнению с 2023 годом, сообщает АТОР.

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Чаще всего бронируются поездки на 4-7 дней, при этом половина турпотока приходится на Дубай, а также примерно равный спрос на эмираты Абу-Даби и Шарджа.

Цены на туры в ОАЭ за последний год удвоились. Конкуренцию эмиратам сейчас составляют Египет и Турция, где отдых на Новый год будет дешевле на 20% и 50% соответственно.

Внутри России самыми популярными локациями на новогодние праздники являются Анапа, Туапсе и Геленджик в Краснодарском крае.