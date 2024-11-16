Доллар выше 100 рублей: как рост курса повлиял на продажу туров

Доллар укрепляет позиции по отношению к рублю. 14 ноября на внебиржевых торгах он преодолел планку в 100 руб. за доллар. Таких показателей не было около 13 месяцев. Вслед за изменением официального курса ЦБ туроператоры пересматривают внутренние котировки валют, по которым пересчитывают стоимость туров за границу. Соответственно, растут доплаты за туры по раннему бронированию. Редакция TourDom.ru узнала у туркомпаний, как их клиенты реагируют на изменения курсов валют.

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Оказалось, туристы ведут себя по-разному.

«Зависимость продаж от курсовых колебаний всегда присутствовала на туристическом рынке, – отметил руководитель туроператора PAC Group Илья Иткин. – Одних туристов скачки курса подталкивают побыстрее зафиксировать стоимость путешествия и произвести полную оплату тура. Других – отложить планы на поездку до лучших времен».

«Надеяться на то, что валюта упадет, наверное, не стоит. Тем не менее многие туристы не готовы вносить всю сумму за тур сразу. Людям удобен большой промежуток времени для платежа, поэтому они платят в рассрочку», – говорит турагент Наталья Котельникова.

Многое зависит от того, на какое время планируется тур. Бронируя поездки на ближайшие даты или на месяц вперед, большинство клиентов турфирм предпочитает сразу ее оплатить.

«А что касается путевок на более позднее время, через 2 месяца и дальше, туристы чаще ограничиваются минимальной предоплатой. Ведь тенденция падения рубля может измениться, – сообщил редакции представитель розницы. – Если поездку придется отменить, минимальную предоплату не так страшно оставить у туроператора, как депозит».

Впрочем, в некоторых турагентствах не зафиксировали негативных тенденций.

«Ничего не меняется, все как было, так и есть. Наших туристов ничем не запугать. К тому же колебание курса валют не очень заметное, не 30–40%. Туры продаются как обычно, в частности хорошо идет бронирование на Новый год», – отметил директор по развитию OnlineTur.ru Игорь Блинов.

Туроператоры иногда идут навстречу клиентам и снижают внутренний курс.

«Но в этом вопросе важно оставаться в безопасной зоне, так как слишком низкие внутренние котировки на фоне волатильности валюты могут нести финансовые риски для туроператора», – пояснил Илья Иткин.

Отметим, 16 ноября доллар у туркомпаний стал дороже в среднем на 1,01–1,05 руб. по сравнению с предыдущим днем. Туроператоры Anex, Coral Travel, Pegas установили курс в 106,5 руб. за доллар, Fun&Sun – 106,3, Библио-Глобус и TEZ Tour – 106 руб., PAC Group – 103,997, «Русский Экспресс» – 103 руб. Надбавки к официальному курсу Банка России у туркомпаний при этом достигают 3,0–6,5%.