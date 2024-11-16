Казахстан отправил первый турпоезд в Узбекистан

Первый туристический поезд отправился 16 ноября из Алма-Аты в Узбекистан в рамках железнодорожного тура между Казахстаном и Узбекистаном, передает корреспондент ТАСС с места события. В железнодорожный тур отправились 115 казахстанцев, которые в течение пяти дней в рамках пилотного проекта компании Казахстана "Пассажирские перевозки" проследуют по маршруту "Алма-Ата-Туркестан-Ташкент-Алма-Ата".

"В Туркестане туристы проведут один день, а в Ташкенте два дня, посещая ключевые достопримечательности этих городов. Это первый туристический поезд, который запускается из Казахстана в рамках межгосударственного значения", - сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель компании Нариман Дюсекеев.

По его словам, в компании не исключают запуска такого же туристического поезда из Казахстана в Россию.