Туроператоры исключили отказ отелей от системы «все включено»

Туроператоры исключили отказ отелей от системы «всё включено»
Эта модель выгодна, потому что позволяет задерживать постояльца на территории гостиницы, не давая ему возможности тратить деньги за её пределами.
Такой отдых популярен во всём мире, а не только среди граждан нашей страны, отметил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
«Отелям выгодна система «всё включено». Они прекрасно понимают, что нельзя ни в коем случае человека выпускать за территорию отеля, потому что как только ты выпускаешь за территорию отеля, он уже понимает: «Зачем кушать в отеле?», когда он может потратить деньги за отелем. Поэтому в отеле делается всё. Например, в отелях есть аптеки, магазины ювелирные, магазины шубные, магазины сувенирные, магазины часовые. Задача одна — замкнутый цикл. То есть человек зашёл на территорию отеля и все десять дней он не должен его покидать. Турецким отельерам удаётся успешно справиться с этим. Заблуждение, что только россиянам нравится «всё включено». «Всё включено» нравится людям со всего мира, потому что люди один раз заплатили деньги у себя в турагентстве в условном Ростове-на-Дону или в Бирмингеме и больше они ни одного доллара, ни одного евро не платят, потому что туда входят все развлечения. Ведь не только входит пятиразовое питание, алкогольные и безалкогольные напитки, входят различные спортивные мероприятия, анимация для детей, анимация для взрослых, мини-клубы, аквапарки».
Мкртчян добавил, что в РФ и других государствах растёт количество отелей, которые работают по этой системе.
«Какие-то десять лет назад в России не было ни одного отеля «всё включено», а сейчас уже более ста. Российские отельеры поняли, что это очень выгодно. Это выгоднее, чем давать человеку просто завтрак, и чтобы дальше он куда-то уходил, свои деньги уносил. Уже и в Анапе, и в Сочи, в Туапсинском районе, в Крыму всё больше и больше открывается отелей «всё включено». Мы видим, что всё больше и больше отелей таких в Египте, в Арабских Эмиратах, в Тунисе и в тех странах, где никогда не было отелей «всё включено», например, Греция, Кипр, Испания, Вьетнам, Китай — эти страны переходят на систему «всё включено». За этой системой будущее».
Ранее отельеры Турции сочли систему «всё включено» вредной для здоровья туристов. Такой способ отдыха связали с малоподвижным образом жизни и постоянным перееданием.
«Это, во-первых, рискованно для здоровья в плане ожирения. Во-вторых, вредно для потенциала страны», — сказал РИА Новости президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу.
По его словам, крупные гостиницы могут договориться с ресторанами, чтобы постояльцы выходили за территорию отеля для приёма пищи и таким образом гуляли. Он также подчеркнул, что в случае отмены all inclusive отток российских туристов маловероятен.