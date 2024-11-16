Пассажирам задержанного рейса предложили 30 минут поспать в гостинице

На 13 часов задержался с вылетом из Екатеринбурга в Гоа самолет «Аэрофлота». Неожиданно изменился и маршрут: вместо запланированного по расписанию прямого рейса борт полетит из Кольцово в Индию с технической посадкой в Астрахани.

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Из аэропорта Екатеринбурга Boeing 737 должен был отправиться 16 ноября в 00:50, но рейс SU 632 сначала перенесли на 04:00, затем несколько раз откладывали. Туристов вывели из зоны вылета. Представитель авиакомпании сообщил пассажирам, что причиной сбоя стала поломка лайнера.

Наконец, отправление назначили на 13:40 по местному времени (в 11:40 по Москве). Пассажирам предложили разместиться в гостинице в городе Березовский, который находится в 12 км от Екатеринбурга. Но многие отказались. По словам одного из туристов, ехать до отеля полчаса. Поспать в номере удалось бы всего 30 минут, а потом нужно выезжать в аэропорт, чтобы успеть к регистрации – ее запланировали на 09:00.

По данным онлайн-табло Кольцово, боинг повез пассажиров в 14:09 по местному времени. Прибытие в аэропорт Нариманово в Астрахани ожидается в 12:40. В Гоа туристов доставят лишь в 21:00.

Отметим, согласно сезонному расписанию «Аэрофлота», рейсы SU 632 из Екатеринбурга в Гоа выполняются по средам, субботам и воскресеньям по прямому маршруту без посадки. Перелет обычно занимает 6 часов 45 минут, в индийский штат Гоа лайнер привозит клиентов в 08:05 по местному времени (на полчаса отличается от екатеринбургского). На этот раз пассажирам не повезло: они окажутся на курорте с 13-часовым опозданием.

По какой причине авиакомпания изменила штатный маршрут на стыковочный, остается догадываться. Возможно, данный самолет не может выполнить прямой рейс без дозаправки, поэтому ему понадобилась техническая посадка.