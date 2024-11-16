Чем знаменит город-курорт Тольятти

Тольятти – это не только Жигулевское море и машины. Это еще и центр соревнований по автоспорту и столица российского спидвея.

Здесь проводится фестиваль скорости на льду, есть своя подводная лодка-кинозвезда, тольяттинский Хатико и даже собственный замок. Корреспондент «МИР 24» Елена Савельева узнала, чем живет этот удивительный город-курорт в Самарской области.

В Тольятти созданы все условия для бизнеса. На территории особой экономической зоны, которая считается одной из лучших в России, работают современные высокотехнологичные заводы, благодаря которым развивается импортозамещение в стране. В городе набирают популярность активные виды спорта.

Здесь расположена одна из сильнейших яхт-школ и проводится «Жигулевская кругосветка» – масштабный водный поход на ялах и байдарках по рекам Волга и Уса, а недалеко от Тольятти находится местечко под названием Пьяный мыс, которое облюбовали кайтеры и виндсерферы. Говорят, что если получится оседлать волну здесь, то получится везде. Подробности смотрите в программе «Евразия. Регионы».