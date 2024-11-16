Черногория может ввести визы для российских туристов в ближайшее время

В ближайшее время Черногория собирается ввести визовый режим для граждан России. Страна планирует реформы, чтобы выполнить регламенты, существующие в Шенгенской зоне. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

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Черногория собирается установить разрешения на въезд для граждан таких государств, как Россия, Беларусь, Китай, Иран. На первом этапе новые правила заработают для туристов из России и Беларуси.

Новое требование может сократить приток туристов и резидентов из РФ, а также повлиять на их вклад в экономику Черногории. По данным МВД, более 26 тыс. российских граждан проживают в стране на тех или иных условиях. Но есть и туристы. В летнем сезоне россияне летали из Москвы в Тиват на рейсах авиакомпании Jazeera Airways со стыковкой в Кувейте. Туроператоры брали на этих самолетах блоки мест.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» отрицательно отнеслись к нововведению. «Там и так дорого, сезон короткий, – написал один из них. – Едут единицы туристов, и этих отсекут, если введут разрешения на въезд».

Впрочем, пока неясно, кто будет заниматься оформлением виз. В посольстве Черногории в Москве в настоящий момент остался только технический персонал и советники.

В настоящий момент россиянам для поездки в Черногорию на срок до 30 дней виза не нужна. Для въезда нужен загранпаспорт, действующий как минимум 3 месяца после выезда, и медстраховка. В течение суток по прибытии туристы обязаны регистрироваться и оплачивать туристический сбор.