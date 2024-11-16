В Турции заявили, что система «все включено» в отелях вредит здоровью гостей

Иностранные туристы в Турции почти не выходят из отелей и постоянно что-то едят и пьют, что очень вредно для их здоровья. Об этом в субботу, 16 ноября, заявил президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу.

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Он отметил, что такой образ жизни на отдыхе может вызвать ожирение, а также нанести удар для туристического потенциала страны.

Устаоглу считает, что туристы будто «отбывают» свой срок отдыха, так как ходят «утром, днем и ночью с подносами, как на промышленном объекте».

По мнению президента ассоциации, в стране не уменьшится количество туристов, если там отменят систему «все включено», передает РИА Новости.

Правительство Турции прилагает значительные усилия для борьбы с инфляцией в стране. Это может положительно сказаться на уровне цен в плане снижения стоимости отдыха для туристов из России. Именно поэтому в 2025 году цены на отдых в Турции чуть снизятся.

В России необходимо ввести налог на каждый реализованный тур за границу. Об этом 22 октября заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.