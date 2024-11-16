Первый в Казахстане парк петроглифов открылся в Алматы

Алматинцы теперь могут знакомиться с памятниками наскальной живописи, не уезжая из мегаполиса. В ботаническом саду открылся парк петроглифов – первый в стране. На экспозиции представлены копии древних рисунков, создавали их местные художники. В новом музее под открытым небом побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Салмина.

Юные охотники за наскальной живописью учатся читать и зарисовывать сцены петроглифов. Здесь собраны известные рисунки со всей страны, но – новоделы. Оригиналы рассыпаны по всему Казахстану. Акцент – на шедевры тюркского периода.

Этот парк три года назад придумали археологи – «охотники за петроглифами». Над созданием трудилась большая команда. Батальные картины, изображения животных... Изначально планировали повторить 24 сцены, но получилось больше, рассказывает Ольга Гумирова. Всю жизнь она посвятила исследованию и защите древнего искусства.

«Я ни от одной сцены, которая здесь выбита, не могу отказаться. Но самое знаковое, в принципе, наш парк фактически создавался вокруг этого, это сцена из Архарлы, которая была спасена, которую мы подняли. Заготовщики плитняка откололи эту сцену – центральную часть тюркского алтаря, мы ее подняли совместными усилиями волонтеров, тенгрианцев и института археологии. Это полторы тонны на крутом склоне, и Санжар Жубанов ее выбил», – рассказала исполнительный директор общественного фонда «Охотники за петроглифами» Ольга Гумирова.

Художник выбивал сцены в течение года прямо в парке. Камни с рисунками будут занимать больше 2,5 тысяч квадратных метров. Вокруг степные травы и кустарники. Все как в местах древних святилищ. Над арт-объектами трудился и скульптор Саид Айнеков. В парке возвели стелу, на которой изображена тюркская тамга – это печать, особый родовой знак.

Гости знакомились с историей и богатым культурным наследием, а также учувствовали в мастер-классах и танцевали.

Казахстан называют страной петроглифов. В республике около 300 скоплений. А в них еще десятки тысяч рисунков, рассказывают ученые. И это только известные исследователям, каждый год они открывают новые.