Туристы, купившие туры в Абхазию, могут не получить полный возврат

Возможность полного возврата денег туристам, купившим у туроператоров туры в Абхазию, зависит от условий бронирования конкретной гостиницы, сообщил редакции TourDom.ru основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

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«Туроператоры не могут принимать убытки на себя и за свой счет возвращать деньги, они в любом случае зависят от условий возврата гостиниц – будут ли отели возвращать деньги или переносить их на другое бронирование, – пояснил Георгий Мохов. – Так же и с перевозкой, где возможность возврата зависит от тарифа».

В подобных ситуациях туркомпании обычно идут навстречу туристам и стараются минимизировать их потери:

«На практике, если суммы небольшие, туроператоры возвращают деньги за свой счет, а уже потом разбираются с гостиницами и принимающими партнерами».

Если турист бронировал гостиницу и билеты самостоятельно, ему придется возвращать деньги за отдельные услуги – проживание и перелет или проезд по железной дороге. Отель и перевозчик могут отказать в возврате, в этом случае клиент вправе обратиться в суд.

В самих туркомпаниях пока не прекращали бронирование туров в Абхазию.

«Пока все продаем. Далее будет зависеть от ситуации», – сообщили редакции в одном из крупных туроператоров.

Ранее Минэк рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Абхазию. А если турист откажется от поездки, туркомпаниям рекомендовано не штрафовать клиента. В то же время в рекомендациях ведомства не сказано об угрозе жизни и здоровью путешественников в Абхазии.

Сейчас в республике протесты оппозиции переросли в уличные беспорядки. В Сухуме протестанты штурмовали здание парламента и администрации президента. В других районах страны, в Пицунде и Гагре, где чаще всего отдыхают туристы, сейчас спокойно. В Минтуризма Абхазии сообщили, что ситуация в республике никак не отразится на отдыхе гостей: