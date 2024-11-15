Hainan Airlines планирует летать из Петербурга на Хайнань

Hainan Airlines намерена запустить рейсы из Петербурга сразу в два аэропорта Хайнаня. Об этом журналистам рассказали в управляющей компании Пулково.

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«Hainan Airlines подтвердила намерение развивать авиасообщение между Петербургом и островом Хайнань: запланировано открытие рейсов из Пулково в Санью и Хайкоу», – пояснили в УК, но без уточнения сроков старта программы.

Кроме того, Росавиация выдала «Аэрофлоту» допуски к рейсам из Петербурга на китайский курорт. Перевозчик может планировать полеты из Северной столицы в Санью с частотой до 7 раз в неделю.

Также в Пулково пообещали еще больше программ и в другие аэропорты КНР. В частности, к летнему расписанию 2025 года China Eastern Airlines готовится нарастить число вылетов из Петербурга в Шанхай с 7 до 10 раз в неделю, а затем и до 14. Увеличится частота рейсов и в Пекин.

«КНР – один из приоритетных регионов для развития авиасообщения. За 10 месяцев текущего года видим рост пассажиропотока по китайским маршрутам в 3 раза. Запуск новых направлений будет способствовать развитию взаимного турпотока», – прокомментировал гендиректор Пулково Леонид Сергеев.

Отметим, за последние несколько лет количество международных рейсов из аэропорта Петербурга значительно сократилось. Часто жители города летают за границу через Москву. Однако в Пулково надеются, что в ближайшее время список зарубежных маршрутов удастся расширить.