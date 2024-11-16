Заповедник «Берд» привлекает все больше путешественников

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Историко-культурный заповедник «Берд» – это жемчужина северо-восточной Тавушской области Армении. Из года в год он все больше привлекает путешественников и туристов. В этом году заповедник посетило уже более пяти тысяч человек. Посетители могут подняться в замок Х века, увидеть одну из древнейших христианских церквей у подножия крепости и посетить музей, где хранятся свидетельства истории, традиций и быта Тавушского региона.

Грозная красавица

Тавушская крепость даже спустя столетия, пережив нашествия врагов и разрушения, выглядит грозно и величественно. Расположенный на территории более четырех гектаров замок, в Раннее Средневековье был северными воротами Армении и дал свое название Тавушской области. В Х веке сооружение было резиденцией наместников царя Ашота Железного и одним из важных военно-политических и торгово-экономических центров Средневековой Армении. Цитадель, расположенная на высокой скале, имела несколько оборонительных рубежей, что делало ее максимально неприступной. Предположительно, вход в замок находился с южной стороны. Сохранились фрагменты восточного и северо-восточного участков крепостной стены с башнями высотой 12 метров. Крепость построена из грубо отесанных базальта и андезита. В ХI веке она перешла во владение царской династии Кюрикянов, младшей ветви рода Багратуни, а в ХII и ХIII веках являлась резиденцией князей Закарянов.

«Научные исследования и исторические источники свидетельствуют о том, что царь Ашот II Еркат (Железный) часто бывал здесь. В 1139 году в крепости был созван церковный собор, на котором избрали Католикоса края Агванк. Через эту местность проходили торговые пути, на территории крепости были образовательные учреждения, развита духовная жизнь и ремесла. От родников к крепости глиняными трубами была проведена система водоснабжения, а цитадель имела потайной ход», – рассказывает культуролог, преподаватель колледжа города Берд Рафик Мурадян.

Одна из первых христианских церквей

У подножия крепости находится церковь Пресвятой Богородицы или Сурб Аствацацин. Здесь же – надгробные плиты могил настоятелей разных периодов. Произошедшее в ХII веке Гандзакское землетрясение разрушило церковь. Впоследствии ее восстановил ишхан Абас Кюрикян – основательТавушского княжества. Археологи выяснили, что храм был построен задолго до того, как здесь возвели крепость.

«Раскопки 1980-ых годов показали, что церковь построили в начале IV века, когда Армения приняла христианство. Место историческое, в ходе раскопок и строительных работ здесь были найдены бронзовые, железные и глиняные артефакты», – рассказывает заведующий историко-культурным музеем-заповедником «Берд» Артур Ерканян.

Хранилище артефактов

Артефакты, найденные в ходе раскопок, хранятся в музее истории и быта Тавушской области. Он расположен в городе Берд. Экспонаты представлены в нескольких разделах: история и археология региона, духовная и материальная культура, сельское хозяйство, ремесла, быт и традиции. Одна из них связана с древом жизни «кенац цар», которое украшено фруктами и сладостями. По традиции, во время свадьбы «кенац цар» несут перед женихом и его родственниками, когда они идут домой к невесте. В разделе археологии представлены бронзовые пряжки и браслеты, оружие, элементы воинских доспехов, железные и деревянные орудия труда, глиняная посуда. Около 200 раритетов недавно отреставрировали в ереванской лаборатории Службы охраны исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников.

«Музей действует с 1982 года и с тех пор ни разу экспонаты не подвергались реставрации. Значительная часть была в очень плохом состоянии, подверглась коррозии, местами потрескалась, была загрязнена. Среди восстановленных экспонатов также медные подносы, часть столярных инструментов, например, пилы и молотки, много предметов сельскохозяйственного назначения», – говорит хранительница фондов историко-культурного музея-заповедника «Берд» Диана Маргарян.

Часть экспонатов также была найдена на территории разных населенных пунктов Тавушского региона. Среди них – орудия труда и предметы, связанные с земледелием и скотоводством: деревянные седла, обтянутые кожей, клещи и молоты для подковывания лошадей, расчески и ножницы для гривы. Рядом сосуды для дойного молока, глиняные и деревянные маслобойки «хноци»: их по сей день использует в селах Армении.

«В музее хранятся предметы, датируемые начиная с раннего бронзового века и до периода современности. Очень богат раздел этнографии, где собраны экспонаты XVIII, XIX и XX веков. У нас много раритетов, например, один из них, который вызывает большой интерес у посетителей, это огромный кузнечный мех из дерева и кожи XIX века, сделанный местными мастерами», – рассказывает заведующий историко-культурным музеем-заповедником «Берд» Артур Ерканян.

Среди экспонатов также каменные жернова, молотильные доски, сделанные из толстого бруска с прикрепленными зазубренными камнями. Их применяли для обмолота зерновых. Здесь же серпы, молоты и вилы разных размеров и форм. Много инструментов кузнечного, гончарного, столярного и плотницкого дела, обработки металла и ковроткачества.

«Меня очень впечатлили ковры, каждый из них уникален, узоры не повторяются. Все они – ручной работы. Я узнала, что мастерицы тратили до двух месяцев на создание одного ковра. Ткали их из шерстяных нитей, использовали краски, приготовленные из горных растений. Самый знаменитый краситель – «вордан кармир», его получали из армянской кошенили», – делится посетительница историко-культурного музея-заповедника «Берд» Женя Папян.

В музее можно увидеть и воссозданный быт тавушцев XVIII-XIX веков. Представлено убранство домов, мебель, посуда: были распространены керамические кувшины, чугунные кастрюли, железные светильники, латунные самовары, плетеные корзинки. А еще тавушцы были известны изготовлением шкафов, сервантов и сундуков из знаменитого местного дуба. Местные мастера отличались и созданием народных музыкальных инструментов.

«Несколько инструментов музею подарили потомки ветерана Великой Отечественной войны Аршалуйса Чилингаряна. Две зурны он сделал в Керчи. Аршалуйс служил в прославленной армянской Таманской дивизии. И когда она дошла до Берлина, Аршалуйс сыграл на одной своей зурне, под звуки которой бойцы исполнили наш национальный танец «Кочари» у стен Рейхстага», – рассказывает заведующий историко-культурным музеем-заповедником «Берд» Артур Ерканян.

Планы по реставрации

Сейчас разрабатывается программа ремонта музея, реставрации средневековой крепости и церкви у ее подножия. Архитекторы работают над планом проекта.

«Планируем и в следующем году отреставрировать еще часть экспонатов музея. Еще одно наше приоритетное направление – это внедрение в музее-заповеднике образовательной программы для детей, которая в интерактивной и других доступных формах будет знакомить молодое поколение с богатым историко-культурным наследием Тавушской области», – говорит заместитель директора Службы по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников Айк Навасардян.

В планах также облагораживание прилегающей к Тавушской крепости территории с проведением ночного освещения, установкой новых лестниц и указателей.