В Абхазии заявили, что внутриполитические процессы не отразятся на туристах
Гостиницы в Абхазии продолжают работать, отдых в республике остается безопасным. Внутриполитические процессы в Абхазии не отразятся на туристах, сообщается в заявлении Министерства туризма Абхазии.
«Внутриполитические процессы происходящие сегодня в республике, никак не отразятся на отдыхе туристов, находящихся в Республике Абхазия. Все соглашения с туроператорами остаются в силе, а инфраструктура для отдыха продолжает функционировать в обычном режиме. Туристы могут не беспокоиться за свою безопасность и быть уверены в том, что смогут отдохнуть в спокойной обстановке», — говорится в распространенном заявлении.