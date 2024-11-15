Юрист рассказал об особенностях туристических поездок в ОАЭ

Юрист по туризму Эдуард Шалоносов рассказал об особенностях поездок в ОАЭ. По его словам, любой путешественник может попасть под закон о киберпреступлениях, если, например, его отзыв признают не соответствующим действительности.

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«Самое важное, что отзыв не на отель, а на человека», — заявил эксперт в беседе с ОТР.

По его словам, поводом для задержания может стать фраза в духе «Мне не понравился такой-то человек, он грубил и называл меня разными словами», если её нельзя подтвердить.

Как отметил Шалоносов, сожжение дирхама может грозить туристу лишением свободы на 10 лет. Также запрещено делать селфи, если в объектив попадают посторонние люди.

Ранее вице-президент Российского союза индустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с 360.ru рассказал о популярных направлениях на Новый год.