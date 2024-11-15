Откажется ли Турция от системы «все включено»: мнение эксперта

Большинство российских туристов выбирают для отдыха Турцию из-за отелей с системой питания «все включено» («all inclusive»). Однако представительство местного турбизнеса предложило перестать предоставлять услуги в таком формате. Как альтернативу тарифу «все включено» они предлагают перейти на опцию «без алкоголя», будучи уверенными, что это никак не скажется на туристическом потоке. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, повлияет ли отказ от питания «все включено» на количество российских туристов в Турции.

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Семьи с детьми сразу передумают

Эксперт по туризму Николай Мельник заверил: универсальный пакет «all inclusive» в турецких отелях сохранится, потому что за долгие годы практики он показал себя в деле успешно. К тому же большинство туристов, которые выбирают это направление, — семьи с детьми, а они всегда учитывают три условия при подготовке отпуска:

Наличие моря в регионе;

Доступный по цене объект размещения с детскими площадками;

Питание «все включено».

«Родители с детьми не летают в осенне-зимний период в тот же Таиланд, они с большей вероятностью выберут Египет или Турцию, где предлагается система "все включено". И если вдруг Турция решит пересмотреть свои планы и перейти только на завтраки или на "завтраки-ужины", российский турпоток точно начнет поиск других направлений, которые будут более выгодны по условиям», — считает Мельник.

Однако отказ от «все включено» может быть полезен для развития российской туриндустрии, заметил эксперт.

«Если Турция все же примет это решение, то поспособствует укреплению российских курортов, многие семьи будут ориентироваться уже на ту же Анапу, ведь там тоже есть прекрасные отели. И пусть они немного дороже турецких и в чем-то могут им уступать, но зато по-прежнему предлагают для гостей питание "все включено"», — сообщил Мельник.

Туркам придется сохранить «all inclusive»

Даже если в Турции захотят опробовать какое-то новшество в системе питания отелей, им придется сохранить «все включено», чтобы не лишиться прибыли. Спикер предложил модернизировать бронирование в регионе по примеру Арабских Эмиратов и ввести три дополнительных тарифа:

Завтраки;

Завтрак плюс ужин;

Полный пансион, не включая алкогольные напитки;

Все включено (в отдельных регионах).