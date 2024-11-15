В АТОР прокомментировали ситуацию со змеями на Филиппинах

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян прокомментировал RT сообщения о том, что россияне массово отказываются от туров на Филиппины из-за ядовитых змей.

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«Филиппины явно не являются страной, за которой хоть как-то следят туроператоры, поток туда ничтожно мал в сравнении с любыми другими открытыми направлениями... Не слышал, что идёт много бронирований на это направление, соответственно, я боюсь, что это какая-то частная история, что кто-то из туристов увидел морскую змею. Но отказов, точно не могу сказать, не фиксируем, потому что мало операторов в принципе продают это направление, оно логистически очень сложное», — подчеркнул собеседник RT.

Ранее появились сообщения, что россияне массово отказываются от туров на Филиппины из-за ядовитых змей.