Ядовитые змеи на Филиппинах напугали российских туристов

Ядовитые морские змеи на Филиппинах напугали россиян — туристы массово отказываются от отдыха и возвращают путёвки.

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По данным SHOT, речь идёт об одной из самых ядовитых змей на планете — от её укуса человек может погибнуть. Название рептилии не уточняется.

По словам туристов, обычно эти змеи плавают по дну и закапываются в песок — можно случайно наступить на них и получить укус. На поверхности рептилия пугает людей ещё больше, так как быстро плавает и часто появляется возле дайверов.

Ранее сообщалось, что у российских туристов в бархатный сезон вырос интерес к странам Азии.