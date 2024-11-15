Ядовитые змеи на Филиппинах напугали российских туристов

SHOT: россияне массово отказываются от туров на Филиппины из-за ядовитых змей
Ядовитые морские змеи на Филиппинах напугали россиян — туристы массово отказываются от отдыха и возвращают путёвки.
По данным SHOT, речь идёт об одной из самых ядовитых змей на планете — от её укуса человек может погибнуть. Название рептилии не уточняется.
По словам туристов, обычно эти змеи плавают по дну и закапываются в песок — можно случайно наступить на них и получить укус. На поверхности рептилия пугает людей ещё больше, так как быстро плавает и часто появляется возле дайверов.
Ранее сообщалось, что у российских туристов в бархатный сезон вырос интерес к странам Азии.