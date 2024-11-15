Как хорошо отдохнуть в Камбодже

Полетная программа туроператора One Click Travel совместно с авиакомпанией SCAT Airlines из Екатеринбурга в Сиануквиль (Камбоджа) продлится до 21 марта 2025 года. Первый самолет с российскими туристами (и корреспондентом URA.RU) вылетел в экзотическую страну Юго-Восточной Азии 25 октября. Где в Камбодже попробовать лягушек и скорпионов, как погрузиться в историю древней цивилизации и какие сувениры привезти домой — в материале URA.RU.

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Основная информация о Камбодже

Королевство Камбоджа — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное на полуострове Индокитай. Страна граничит с Вьетнамом, Лаосом и Таиландом. С юга и юго-запада она омывается Сиамским заливом. В Камбодже жаркий и влажный тропический климат, а сезон длится с октября по апрель.

Путешественники приезжают в страну за уникальной историей, памятниками древней цивилизации, белоснежными пляжами и относительно низкими ценами по сравнению с популярным Таиландом. Камбоджа позволяет гармонично совместить пляжный отдых в Сиануквиле и на райских островах с экскурсионной программой в Сием Рипе и Пномпене.

Стоимость тура из Екатеринбурга на двоих начинается от 154,6 тысячи рублей. В нее включены авиаперелет, проживание в выбранном отеле с питанием согласно концепции отеля, трансфер из аэропорта в отель и обратно, а также медицинская страховка. Дополнительно гражданам Российской Федерации нужно оплатить визу — она стоит 36 долларов (включая сервисный сбор).

Перелет до Камбоджи

Первых туристов из Екатеринбурга провожали в торжественной обстановке. Стойки регистрации украсили воздушными шарами, неподалеку подготовили фотозону, где позировали девушки в традиционных камбоджийских нарядах, и накрыли стол. В дорогу пассажиры могли взять с собой соки и пряники в форме самолета с логотипом авиакомпании SCAT Airlines и изображением храма Ангкор Ват с флага Камбоджи. В самолете предоставили двухразовое питание — полноценный ужин из горячего блюда, закусок, фруктов и десерта, а также сэндвич.

Общее время в пути до Камбоджи с промежуточной посадкой в Таразе (Казахстан) составило порядка девяти часов. Первый прямой рейс, прилетевший из Екатеринбурга, встречали игрой на барабанах и танцами. Только сойдя с трапа самолета, туристы смогли погрузиться в местный колорит. Каждому пассажиру вручили венок из белых орхидей (в соседнем Таиланде он называется phuang malai — прим. ред.), который дарят в знак уважения и значимости получателя.

Пляжная столица Сиануквиль

Сиануквиль считается пляжной столицей Камбоджи. В городе есть сразу несколько больших пляжей — первые места в рейтингах туристов занимают Отрес, Соха и Индепенденс.

Для прогулок Сиануквиль предлагает водопад Кбал Чай, очаровательные базарчики и живописные храмы. Со смотровой площадки храма Ват Леу открывается панорамный вид на город и близлежащие острова. На территории храмового комплекса Ват Кром расположены буддийский монастырь, сад скульптур, кладбище, места для отдыха и учебы монахов и сам храм. На кладбище находятся захоронения монахов и уважаемых людей Сиануквиля, например, в ступе у ворот покоится первый мэр города с чиновниками.

Сиануквиль также придется по вкусу и любителям ночной жизни. В городе есть несколько крупных торговых центров, современные ночные клубы, бары и рестораны на крышах многоэтажек, а также множество казино разного уровня.

Несмотря на то, что Камбоджа только начинает регулярно встречать новых туристов, в Сиануквиле есть широкий выбор отелей на любой вкус и кошелек. В городе представлены аутентичные азиатские отели — Nanhai Hotel International, гостиницы известных международных сетей — Novotel Sihanoukville, отели с виллами для пляжного отдыха — Seabreeze Hotel & Villas. Прибывших гостей радушно встречают с приветственным напитком, осибори (влажным полотенцем для вытирания лица и рук — прим. ред.) и крамой (традиционный элемент одежды, является национальным символом Камбоджи — прим. ред.).

Тропический рай на островах Ко Ронг и Ко Ронг Самлоем

В городскую черту Сиануквиля входят два крупных острова — Ко Ронг и Ко Ронг Самлоем. Здесь достаточно развитая инфраструктура, но в то же время сохраняется ощущение тропического рая.

Время в пути на лодке от Сиануквиля до острова Ко Ронг составляет 30-60 минут в зависимости от погоды. Разместиться можно, например, в виллах отеля The Royal Sands Koh Rong. Когда море спокойное, лодка причаливает прямо в сердце отеля. Во время шторма гостей доставят чуть дальше, но у них появится возможность прокатиться на открытом автомобиле по острову и посмотреть на быт местных жителей. Отдых на острове нельзя назвать бюджетным, но потраченные средства с лихвой окупятся полученными впечатлениями. Туристов ждут «мальдивские» пляжи с белоснежным песком, опытный персонал, невероятные закаты. В некоторых виллах есть собственный довольно большой бассейн.

Погрузиться в тропическую жизнь также можно на острове Ко Ронг Самлоем. Отдых в отеле One Beach Resort обойдется дешевле, а пляжи останутся все такими же чистыми и немноголюдными. В ближайшей к отелю деревне есть маленький магазинчик, который местные жители держат у себя в доме. В нем можно купить как продукты питания, так и товары, необходимые в быту. С острова также можно отправиться на экскурсию на аутентичной рыбацкой лодочке. В программу входят снорклинг, рыбалка и наблюдение за флуоресцентным планктоном. Эмоции от встречи с планктоном трудно передать — ты погружаешься с маской в темную воду, и создается впечатление, будто тебя окружают миллионы кристаллов.

Экскурсионная программа в Сием Рипе

Центром притяжения туристов в Камбодже является провинция Сием Рип. Здесь расположена область Ангкор, которая раньше являлась центром Кхмерской империи. На ее территории остались руины города Ангкор-Тхом, храмовых комплексов Ангкор-Ват и Байон, храма Та Пром и других древних сооружений. В 2000-х годах на территории комплекса снимался фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» с Анджелиной Джоли в главной роли.

Еще одной локацией, которую необходимо посетить каждому туристу в Камбодже, является озеро Тонле Сап. На нем располагается знаменитая плавучая деревня. На воде есть вся необходимая инфраструктура — школа, храм, полицейский участок, магазины и так далее. Перемещаются жители исключительно на лодках и с радостью машут с них туристам. Отличным завершением дня в Сием Рипе будет традиционное кхмерское шоу театра «Апсара» с национальным ужином в формате шведского стола. Поселиться в городе можно в привычном и комфортабельном отеле Courtyard by Marriott Siem Reap Resort.

Валюта

Национальная валюта страны — камбоджийский риель. Один доллар равняется примерно четырем тысячам риелей, а один рубль — 41,5 риеля. Поменять доллары на местные деньги можно в аэропорту или в казино, специальные точки обмена валют в стране пока не распространены. Также почти везде можно платить в долларах, но сдачу в любом случае сдадут в риелях.

Есть один нюанс — в Камбодже настороженно относятся к стодолларовым купюрам, выпущенным до 2013 года (на них отсутствует синяя 3D-полоса), из-за повышенного риска подделки, а также к грязным и рваным купюрам других номиналов. Такие деньги нигде не принимают. При этом сами камбоджийцы рады от них избавиться, поэтому следует внимательно проверять деньги, которые они выдают.

Традиционные блюда

К традиционным камбоджийским блюдам относится, например, лок лак — жареные кусочки говяжьей вырезки. Они подаются с рисом, листьями салата, нарезанными помидорами, огурцами, луком, яичницей-глазуньей, а также соусом из сока лайма и кампотского перца (сорт, выращиваемый и производимый в провинциях Кампот и Кеп в Камбодже — прим. ред.). Также популярны жареные и сырые спринг роллы. Как рассказал гид в Камбодже, сырые спринг роллы местные женщины предпочитают есть по вечерам, чтобы оставаться стройными.

Любители экзотики могут попробовать жареных лягушек в местных точках стрит-фуда — так называемых макашницах. Они представляют собой передвижные тележки с едой. Здесь также можно заказать более привычные блюда, например, лапшу или рис с мясом или морепродуктами. Цены в макашницах крайне демократичные — порция обойдется всего в 1,5-2 доллара. Для особо искушенных гурманов камбоджийцы готовят и скорпионов. Продавцы такого необычного лакомства встречаются в Сием Рипе рядом с улицей баров. Стоит отметить, что в уличных «кафе» лучше брать острые блюда, чтобы обезопасить себя от отравления.

Сувениры

Большинство товаров на местных рынках сделаны в Китае или Таиланде, но можно найти и необычные позиции. В продаже есть сумки, кошельки, кардхолдеры и другие изделия, созданные женщинами кризисного центра Камбоджи из переработанных материалов.

Из страны также везут чай из лотоса, алкоголь на кобрах и скорпионах, экзотические фрукты, копи-лувак (кофе, который производится путем выкармливания и дефекации кофейных зерен мусангами — прим. ред.), кампотский перец. Все эти товары можно приобрести, например, на ночном рынке в Сием Рипе. И, наконец, важный для многих туристов факт — из страны можно вывозить корзинки с фруктами в ручной клади.