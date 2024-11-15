Эксперты назвали безвизовые направления для путешествий в ноябре

Осень подходит к концу, а значит, впереди долгие холода. Многие россияне перед ними хотят отдохнуть в теплых странах. Где в ноябре еще можно погреться и куда не нужно оформлять визу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой «Яндекс Путешествия».

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Первое место – это Доха, город, где сплетаются современность и традиции. Средняя температура днем в ноябре там составляет около плюс 30 градусов. Там можно прогулять вдоль Персидского залива и насладиться уникальной архитектурой.

Пунта-Кана находится в Доминиканской Республике и славится своими белоснежными пляжами и кристальными водами Карибского моря. Температура воздуха в ноябре там поднимается до 29 градусов.

Марракеш – это бывшая столица и самый посещаемый город Марокко. В ноябре там держится самая комфортная температура для прогулок – плюс 23 градусов. Город известен своими достопримечательностями: дворцом Бахия, старинной мединой и медресе Али-бен-Юсеф.

В список также попал один из самых древних городов мира – Ереван. Средняя температура днем в ноябре там составляет около плюс 12 градусов. Одной из главных достопримечательностей является площадь Республики. Также там есть много музеев, например, Музей современного искусства и Музей истории Армении.

Баку является самым большим городом Кавказа и крупнейшим портом на Каспийском море. Средняя температура днем в ноябре там составляет около плюс 14 градусов. Здесь можно прогуляться по историческому Старому городу (Ичери-Шехер), где расположены знаменитые Девичья башня и дворец Ширваншахов. Прогулка по набережной Баку подарит вид на Каспийское море и Пламенные башни.