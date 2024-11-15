Город Санья с начала года принял свыше 500 тысяч иностранных туристов

Общее число иностранных туристов, прибывших в курортный китайский город Санья (южная провинция Хайнань) через международный аэропорт Феникс с начала года и до конца октября, превысило 504 тыс. человек, что почти в четыре раза больше чем за весь 2023 год. Об этом пишет местный информационный ресурс "Наньхайван".

Что касается международных рейсов, которые обслужил аэропорт за указанный период, то их число превысило 3 тыс. Рост данного показателя связан с развитием транспортной инфраструктуры и политикой безвизового въезда в провинцию.

На Хайнане действует самая инклюзивная в Китае политика безвизового въезда, позволяющая различным категориям иностранных путешественников побывать на курортах этого острова. В последние годы власти Хайнаня постоянно оптимизируют правила въездного туризма, в том числе, за счет улучшения работы безвизового режима для иностранцев.

С 9 февраля этого года посетители из таких стран, как Россия, Франция, США, Бразилия, Япония и ОАЭ могут приезжать на Хайнань без визы не только с туристическими целями. Иммиграционные власти теперь позволяют жителям этих стран приезжать в провинцию без оформления визы для посещения родственников, лечения, участия в выставках, спортивных соревнованиях и с деловыми целями. До этого на Хайнане действовал безвизовый режим для зарубежных туристических групп из 59 стран.

С начала этого года без визы курортный город Санья, славящийся своими пляжами, посетило свыше 160 тыс. путешественников из-за рубежа. При этом, на безвизовый въезд приходится порядка 64% от всего потока иностранных туристов в городе. Больше всего в Санья с туристическими целями приезжает гостей из России, Казахстана и Южной Кореи.