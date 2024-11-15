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Хайнань испытал туристический поезд с технологией искусственного интеллекта

Корпорация Китайские железные дороги в южной провинции Хайнань осуществила экспериментальный запуск туристического поезда, оборудованного технологиями искусственного интеллекта. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Хайнань испытал новый туристический поезд
© globallookpress.com

По сведениям издания, развлекательный состав из четырех вагонов, которые имеют особый дизайн, вскоре будет на регулярной основе ходить из курортного города Санья в Лэдун-Лиский автономный уезд на западе острова. Поезд окрашен в синий цвет, символизирующий небо и море, а также в зеленый и белый, ассоциирующиеся с лесными массивами Хайнаня и облаками.

Как отмечается, организаторы проекта постарались, чтобы туристы окунулись в атмосферу комфорта, гармонично сочетающуюся с природной спецификой провинции. В одном из вагонов кресла имеют форму шезлонгов, обращенных в сторону окон. Благодаря оригинальному дизайну пассажиры получают возможность прочувствовать специфику тропиков.

По словам конструкторов, поезд имеет новейшую умную платформу, оборудованную цифровыми технологиями в сочетании с системой мобильной связи пятого поколения 5G. Состав прошел целый ряд испытаний, признан безопасным и, как утверждается, оптимально подходит для климата Саньи.

В вагонах установлены кофейные машины, автоматы с пивом и прохладительными напитками. Там можно бесплатно воспользоваться услугой беспроводной зарядки для гаджетов. Таким образом, туристам не остается ничего другого, кроме как полностью расслабиться и насладиться пейзажами, которые видны из окон поезда.

На туристической железнодорожной линии Санья - Лэдун протяженностью 108 км насчитывается 13 станций. Они находятся в местах, где сосредоточены ключевые достопримечательности. Вдоль маршрута создана сопутствующая инфраструктура, которая позволит туристам, сойдя с поезда, воспользоваться общественным транспортом, такси и шеринговыми велосипедами.

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