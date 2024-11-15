Хайнань испытал новый туристический поезд

Корпорация Китайские железные дороги в южной провинции Хайнань осуществила экспериментальный запуск туристического поезда, оборудованного технологиями искусственного интеллекта. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По сведениям издания, развлекательный состав из четырех вагонов, которые имеют особый дизайн, вскоре будет на регулярной основе ходить из курортного города Санья в Лэдун-Лиский автономный уезд на западе острова. Поезд окрашен в синий цвет, символизирующий небо и море, а также в зеленый и белый, ассоциирующиеся с лесными массивами Хайнаня и облаками.

Как отмечается, организаторы проекта постарались, чтобы туристы окунулись в атмосферу комфорта, гармонично сочетающуюся с природной спецификой провинции. В одном из вагонов кресла имеют форму шезлонгов, обращенных в сторону окон. Благодаря оригинальному дизайну пассажиры получают возможность прочувствовать специфику тропиков.

По словам конструкторов, поезд имеет новейшую умную платформу, оборудованную цифровыми технологиями в сочетании с системой мобильной связи пятого поколения 5G. Состав прошел целый ряд испытаний, признан безопасным и, как утверждается, оптимально подходит для климата Саньи.

В вагонах установлены кофейные машины, автоматы с пивом и прохладительными напитками. Там можно бесплатно воспользоваться услугой беспроводной зарядки для гаджетов. Таким образом, туристам не остается ничего другого, кроме как полностью расслабиться и насладиться пейзажами, которые видны из окон поезда.

На туристической железнодорожной линии Санья - Лэдун протяженностью 108 км насчитывается 13 станций. Они находятся в местах, где сосредоточены ключевые достопримечательности. Вдоль маршрута создана сопутствующая инфраструктура, которая позволит туристам, сойдя с поезда, воспользоваться общественным транспортом, такси и шеринговыми велосипедами.