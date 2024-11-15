В Тюмени в несколько раз подскочил спрос на новогодние зарубежные туры

В сравнении с прошлым годом спрос жителей Тюмени на зарубежные туры на новогодние праздники вырос в 3,5 раза. Об этом сообщили аналитики «Слетать.ру».

«В Тюмени в 3,5 раза вырос спрос на зарубежные новогодние туры в сравнении с праздничными днями прошлого года», — передает РБК Тюмень данные экспертов.

При этом интерес к турам в Египет подскочил в 12,5 раз, а в Таиланд — в пять раз.

Аналитики подготовили топ направлений по доле интереса в период зимних праздников. Возглавил список Таиланд с долей в 25,5%. На втором месте Египет с долей продаж в 21%. Следом идет Россия (19%), ОАЭ (10,7%), Турция (4,7%). Годом ранее на первом месте была Россия, затем шли Таиланд и ОАЭ.

Эксперты добавили, что по популярным внутренним направлениям на Новый год стоимость перелета в среднем стоит 7-8 тысяч рублей. Бюджетные рейсы в Екатеринбург и страны СНГ могут начинаться от 4,8 тысячи рублей.

Аналитики сервиса планирования путешествий OneTwoTrip ранее поделились, куда можно отправиться из Тюмени зимой, чтобы отдохнуть на море. В топ вошли ОАЭ, Таиланд, Египет, Индонезия и Шри-Ланка. В этих странах начинается подходящий для теплых путешествий сезон.