В России вырос спрос на поездки в Китай

Аналитики проанализировали объём продаж страховых полисов для выезжающих за рубеж и число бронирований отелей и апартаментов и выяснили, что за год спрос россиян на поездки в Китай вырос. RT ознакомился с результатами исследования.

Как рассказали аналитики «Сравни», динамика роста проданных страховых полисов для поездок в Китай год к году составила 125%.

«Основными факторами, которые способствуют росту, являются: развитие туристической инфраструктуры в регионе, расширение выбора туристических маршрутов и окончательное снятие ограничений после пандемии коронавирусной инфекции», — подчеркнули эксперты.

Отмечается, что классические азиатские направления, такие как Вьетнам и Таиланд, также находятся в топе в III квартале текущего года.

Высокий спрос на отдых в Китае также подтверждают RT данные сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок»: в III квартале 2024-го число бронирований российских туристов в отелях страны выросло в два раза по сравнению с прошлым годом.

Как отметили специалисты компании, путешественников привлекает разнообразие предложений для отдыха в стране — от экскурсионного и приключенческого до религиозного и пляжного туризма.

«Так, например, интерес к морским курортам Китая этим летом вырос особенно заметно — темпы бронирований показали трёхкратный рост. Эти направления конкурируют за туристов с Турцией, Египтом, Объединёнными Арабскими Эмиратами и становятся для россиян альтернативой привычным ближневосточным курортам», — заключили эксперты.

Ранее сообщалось, что аналитики отмечают рост бронирований туров на Хайнань этим летом на 37%.