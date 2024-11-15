Россиянин побывал в Таджикистане и рассказал о двух запретах для местных жителей

Российский путешественник побывал в Таджикистане и рассказал о двух запретах, которые существуют для местных жителей. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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«Таджикистан считается светским государством, — объяснил автор. — И вот уже почти 30 лет действующий президент Эмомали Рахмон проводит реформы, направленные на подтверждение этого статуса».

Блогер отметил, что мужчинам в этой стране нельзя носить бороды, а женщинам — надевать хиджабы. Кроме того, согласно местным законам, в школах и государственных учреждениях запрещены мини-юбки, джинсы с разрезами, обилие украшений и яркий макияж.

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Россиянин обратил внимание, что на улицах Душанбе многие люди одеты по-европейски, хотя откровенных нарядов там не встретишь.

«Люди в Таджикистане одеваются самым обычным образом. Да, там присутствует и свой восточный колорит, но всего в меру!» — заключил он.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал, как его встретили жители отдаленного горного села в Таджикистане. Гостя сразу пригласили в дом и угостили обедом.